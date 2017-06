Porsche uitgebrand in Waregem

Lieven Samyn

13/06/17 - 21u13

© Lieven Samyn.

Langs de Zuiderlaan in Waregem is rond acht uur plots een Porsche volledig uitgebrand. Er sloegen plots vlammen uit het motorcompartiment achteraan de wagen en het voertuig viel aan de verkeerslichten stil. De automobilist kon veilig uit zijn wagen stappen en zag met lede ogen aan hoe het vuur het volledige interieur van de wagen verteerde en zware schade toebracht aan het motorcompartiment.



Wellicht is een technisch defect de oorzaak. De wagen was zo'n twee jaar oud. De Zuiderlaan bleef plaatselijk een uur afgesloten voor het verkeer.