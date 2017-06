Pierre Serry: "Ik heb vanaf eerste dag de hele waarheid aan mijn advocaat verteld"

SVM

Pierre Serry beweert dat hij vanaf de eerste dag de hele waarheid over de kasteelmoord verteld heeft aan zijn advocaat. Die zou hem echter aangeraden hebben om te zwijgen. De onthulling kwam er nadat hoofdonderzoeker David Roelant zwaar uitgehaald had naar de rol van de advocatuur. De speurder stelde zich serieuze vragen bij de deontologie. "Bepaalde praktijken acht men enkel mogelijk in bepaalde films." De Nederlandse raadsman van Evert de Clercq noemde die beschuldigingen "walgelijk".

David Roelant. © belga. Johan Platteau voelde zich persoonlijk geviseerd. © belga. Roelant kondigde aan dat zijn monoloog in het belang was van al zijn collega's. "Het onderzoek heeft zowat vijf jaar geduurd met maar één doel: een maximum aan elementen ter beschikking stellen van de magistraten die een beslissing moeten nemen. We willen evenzeer die elementen ter beschikking stellen van de nabestaanden van Stijn Saelens. Zodat die mensen zich minstens een idee kunnen vormen van wat er met hun papa, broer of zoon is gebeurd."



"Onheus behandeld"

De hoofdinspecteur sprak ook over de belangen van de maatschappij. "In dit verhaal hebben zich zaken afgespeeld die we nooit hadden meegemaakt of voor mogelijk geacht. We zijn door bepaalde partijen in het onderzoek en via de pers onheus behandeld geweest en tegengewerkt."



Hij noemde de behandeling ronduit schandalig. "Er zijn collega's door die manoeuvres tijdelijk geschorst en van het onderzoek gehaald. Mijn directe collega en ons gezin hebben een bijzondere beschermingsmaatregel moeten ondergaan, terwijl we in eer en geweten ons werk deden."



"Waarheid lag al van in het begin bloot"

Volgens Roelant vertelde één van de betrokkenen (Serry dus; nvdr) bij de start van het onderzoek al het volledige verhaal aan zijn advocaat. Die gaf hem echter de raad om te zwijgen. Pas na de aanstelling van zijn nieuwe advocaat Kris Vincke kwam Serry met bekentenissen over de brug. "Moest het om tien kilo cocaïne gaan, ik zou er nog mee kunnen leven. Maar het ging om de vader van vier kinderen. Er zijn bepaalde praktijken aan het licht gekomen die men enkel mogelijk acht in bepaalde films."



"Ik hoop dat deze zaak de advocatuur ertoe aanzet om eens grondig na te denken over hun deontologie en de geloofwaardigheid van hun beroep. Onze samenleving en de burger zijn er niet mee gebaat en zijn in veel gevallen de dupe. Wat wij als politiemensen hebben meegemaakt, tart werkelijk alle verbeelding."



Meester Johan Platteau voelde zich geviseerd en stelde dat Roelant hem dan maar expliciet moest zeggen wat hij hem verweet. Ook de Nederlandse raadsman van Evert de Clercq stond op zijn achterste poten. "Dit zijn walgelijke beschuldigingen en plein public. U moet hier niet lafhartig dingen neergooien ten aanzien van de pers."

4.500 euro

Roelant en de onderzoeksrechter hebben ook toelichting gegeven bij de rol van Franciscus Larmit en zijn oom Antonius van Bommel. Zo ontving de Tilburger na de feiten 4.500 euro van zijn oom.



In het voorjaar van 2015 kon 'Roy' Larmit door zijn DNA aan de zaak gelinkt worden. Zijn DNA werd teruggevonden op een waterflesje in de chalet van Pierre Serry. In die chalet werd ook de verpakking van het dekzeil aangetroffen. "Volgens Larmit scheurt hij die verpakking pas open aan het kasteel", aldus David Roelant. "Maar hij rijdt zogezegd nadien rechtstreeks naar de put. Wat is er dan met die verpakking gebeurd?"



"Stille autoritten"

Larmit zou in de zomer van 2011 aan Evert de Clercq de boodschap overgemaakt hebben dat zijn oom de afspraak zou nakomen. Volgens de onderzoeksrechter kan die ontmoeting ook in oktober 2011 gesitueerd worden. Vanaf begin november waren er ook heel wat telefonische contacten tussen Serry en van Bommel. In die periode trad Larmit wellicht al meerdere keren als chauffeur op voor zijn oom.



Ook de dag van de feiten voerde Larmit zijn oom naar het kasteel in Wingene. "Ze hebben zeker zeven keer samen in de auto gezeten. Ze reden meer dan 2.000 kilometer, maar het moeten heel stille ritten geweest zijn. Larmit beweert dat hij niet wist wat de bedoeling was."



"Van slag van heel die zeik"

Toen zijn oom het lichaam van Stijn Saelens nog aan het begraven was, vertrok Larmit al terug naar Nederland. "Ik heb die auto in Eindhoven neergezet, waar mijn oom toen verbleef", antwoordde Larmit zelf. "De sleutel heb ik in de auto laten liggen of in de brievenbus gegooid. Ik was gewoon van slag af van heel die zeik."



De getuigen kwamen ook terug op de betalingen die Larmit zou ontvangen hebben. Voor al het gedoe zou hij van zijn oom 4.500 euro gekregen hebben. Na de feiten liet van Bommel de wagen van zijn zus, die bij het vervoeren van het lijk gebruikt was, verdwijnen. Die zus kreeg eveneens een paar duizend euro. Larmit ging naar eigen zeggen ook nog eens 10.000 euro ophalen bij Evert de Clercq, die dat ontkent. Op een bepaald moment zou bij oma van Bommel tot 40.000 euro op zolder gelegen hebben.



Van waar kwam het geld?

De vraag blijft natuurlijk van waar dat geld afkomstig was. Onderzoeksrechter Wittouck vatte samen dat Pierre Serry een bedrag van 150.000 euro zou afgesproken hebben met de Clercq. André Gyselbrecht zou akkoord gegaan zijn, maar verklaart zelf dat hij slechts tweemaal 5.000 euro gaf aan Serry. Die vertelt dan weer dat hij in totaal 17.000 euro van Gyselbrecht aan Ronnie van Bommel bezorgde. Volgens Gyselbrecht vroeg Serry hem in februari 2012, na de moord, nog eens om 15.000 euro, maar die zou hij nooit betaald hebben. "Niemand anders gaat toch financieel bijspringen", wierp Filip Van Hende op, verwijzend naar de 17.000 euro waar Serry van spreekt.



Nog volgens Gyselbrecht was het ondanks de betaling van midden november niet de bedoeling om actie te ondernemen. Hij had zijn akkoord daar niet voor gegeven. Rechter Els D'Hooghe stelde daarbij de vraag welk belang Serry er anders bij had om verder te handelen.