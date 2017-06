Door: redactie

13/06/17

In 2016 zijn ruim 4,739 miljoen verkeersinbreuken vastgesteld in België, een stijging van 2,37 procent ten opzichte van 2015, dat meldt de federale politie. Het aantal inbreuken op het vlak van drugs in het verkeer is "opvallend" gestegen.