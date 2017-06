Door: redactie

13/06/17

De vader van Jihane, die zondag verdween in Anderlecht en gisteren teruggevonden werd, wil tonen dat het ondertussen goed met haar gaat. Ze is opnieuw vrolijk, maar vaak nog heel angstig. Praten over wat er is gebeurd, wil ze voorlopig nog niet.