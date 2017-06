Weekend zonder alcohol: meer controles, minder bestuurders onder invloed

Bewerkt door: ADN

13/06/17 Bron: Belga

alcoholcontroles Tijdens het voorbije "weekend zonder alcohol achter het stuur" reed 2,77 procent van de gecontroleerde bestuurders onder invloed. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 3,09 procent. Een positieve evolutie, en dat terwijl er het voorbije weekend een pak meer controles plaatsvonden: 41.605, tegenover 22.769 in juni 2016. Dat laat de federale politie vandaag weten.