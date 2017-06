De Ridder: "N-VA heeft geen lege doos gemaakt van Senaat"

Door: redactie

13/06/17 - 16u44 Bron: vtmnieuws.be

video

CD&V-senator Steven Vanackere geeft toe dat de "impact van de Senaat bijzonder klein is". Dat zei hij in De Meulemeester in Debat, waar hij met N-VA-senator Annick De Ridder discussieerde over het voortbestaan van de parlementaire instelling. Dat de Senaat weinig impact heeft, ligt volgens Vanackere aan de politieke tegenstanders ervan. N-VA-senator Annick De Ridder begrijpt deze kritiek niet. "Het is niet de N-VA die van de Senaat een lege doos heeft gemaakt", verwijst ze naar de laatste staatshervorming die N-VA niet goedkeurde. "Het is zeer ironisch dat nu dezelfde partijen terug gewicht aan de Senaat proberen geven en dan naar ons wijzen met een beschuldigende vinger."