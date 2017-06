Rode Kruis zoekt nog bijna 28.000 bloeddonoren

EB

13/06/17 - 17u10 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

Naar aanleiding van Wereld Bloeddonordag is het Rode Kruis nog op zoek naar 27.820 donoren. De focus ligt dit jaar op de zomer omdat dat seizoen elk jaar een moeilijke periode blijkt te zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Dat meldt Rode Kruis-Vlaanderen.

Op Wereld Bloeddonordag bedankt Rode Kruis-Vlaanderen naar goede gewoonte de mensen die een ander helpen door bloed te donoren. Vlaanderen telt 169.849 bloed-, plasma- en bloedplaatjesdonoren. "Een indrukwekkend getal, maar toch zijn het er niet genoeg", benadrukt het Rode Kruis.



Dit jaar gaat de organisatie op zoek naar 40.000 nieuwe donoren. Ondertussen staat de teller op 12.180.



Elk jaar stoppen 40.000 donoren met bloed geven. "Sommigen worden zelf ziek, zijn zwanger, plaatsen een tatoeage of doen iets anders waardoor ze (tijdelijk) geen bloed mogen geven. Vandaar ook dat we eerder dit jaar startten met het zoeken van 'vervangers' voor de donoren die uitvallen", legt het Rode Kruis uit.



De organisatie stelt ook vast dat elk jaar de zomer een moeilijke periode blijkt te zijn om de bloedvoorraad op peil te houden. Mensen gaan op vakantie, blijven hangen op terrasjes of doen andere zomerse dingen in plaats van naar de plaatselijke bloedinzameling of hun donorcentrum te gaan. "Probleem is dat zieken geen vakantie nemen en dus ook bloed(producten) nodig blijven om bijvoorbeeld kankerpati├źnten te kunnen helpen", onderstreept het Rode Kruis.