Project voor daklozen in vroegere woning van seriedoder Andras Pandy

EB

13/06/17 - 16u57 Bron: Belga

Archiefbeeld uit 1997 tijdens het onderzoek in de woning van seriemoordenaar Andras Pandy in Molenbeek. © photo news.

Sint-Jans-Molenbeek De vzw Archi Human heeft - samen met Housing First en de Koning Boudewijnstichting - een project voorgesteld om daklozen duurzaam te integreren. KBC Brussel heeft daarvoor 30.000 euro ter beschikking gesteld. Eind dit jaar komt er nog een fondseninzameling. Er wordt ook nog naar andere partners uitgekeken.

Andras Pandy werd schuldig bevonden aan de moord op zes van zijn familieleden, een moordpoging en verkrachting van drie dochters. Hij overleed in de gevangenis van Brugge in de nacht van 22 op 23 december 2013. © belga.

De eerste woningen - naar ontwerpen van architect Luc Schuiten - zullen gebouwd worden langs het kanaal in Molenbeek, op de hoek van de Koolmijnenkaai en de Vandermaelenstraat, waar vroeger seriemoordenaar Andras Pandy woonde.



De gemeente Molenbeek geeft het terrein aan het kanaal in erfpacht voor een symbolische euro per jaar en dat voor de komende dertig jaar. "In onze gemeente gaan kanaal en sociaal hand in hand", zei schepen van Huisvesting Karim Majoros (Ecolo). "Deze zone is bestemd voor projecten die oplossingen bieden voor de kwetsbaarsten onder ons."



De toekenning van de stedenbouwkundige vergunningen voor het project vindt volgende week plaats. Daarna geeft de organisatie zichzelf nog een jaar de tijd om extra investeerders te vinden. Eind 2019 zouden de eerste bewoners dan hun intrek moeten kunnen nemen in het gebouw. Voorlopig is Molenbeek de enige Brusselse gemeente die in zee gaat met Archi Human. De vzw voert wel nog gesprekken met Vorst en Evere.