Bus in brand op Brusselse buitenring: chaotische avondspits

Silke Vandenbroeck

13/06/17 - 16u42

© rv.

video De Brusselse buitenring is momenteel gedeeltelijk afgesloten wegens een brandende bus ter hoogte van Strombeek-Bever. In de bus zaten geen passagiers. De chauffeur is ongedeerd. Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige verkeershinder.