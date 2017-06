Door: redactie

13/06/17 - 15u06 Bron: vtmnieuws.be

video

In het Heilig Hartziekenhuis in Mol zijn twee "neosuites" opengegaan. Zieke of te vroeg geboren baby's moeten zo niet meer naar een couveuse op een aparte afdeling, maar ze kunnen bij de moeder op de kamer verblijven. Meter van het Koalaproject is Lore Boonen, zelf moeder van een te vroeg geboren tweeling.