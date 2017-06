N-VA verwijt regeringspartners van PS "schuldig verzuim" in dossier Samusocial

TT

Samusocial De PS kon binnen de Brusselse daklozenorganisatie Samusocial enkel jarenlang haar gang gaan "door het schuldig verzuim van de opeenvolgende partijen die met de PS meeregeerden op de verschillende bestuursniveaus van Gewest en Brussel Stad". Dat zegt Liesbet Dhaene, Brussels parlementslid van N-VA.

De N-VA-politica verwijst naar het eerdere schandaal rond gewezen OCMW-voorzitster Pascale Peraïta (PS) in 2013. Zij kwam in opspraak toen bleek dat ze als directrice van Samusocial 192.000 euro bruto per jaar verdiende en een woning van het OCMW betrok.



Dhaene: "Toenmalig voogdijministers Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Brigitte Grouwels (CD&V) stonden erbij en keken ernaar. Nochtans hadden zij enkele maanden eerder al een vernietigend rapport ontvangen van de inspectie Financiën die ook inbreuken op de wetgeving van openbare aanbesteding vermeldde". Lees ook Nieuwe Brusselse burgemeester Close verzweeg twee mandaten

'Het is tekenend dat het schandaal maar door Ecolo in de media werd gebracht op het moment dat zij in de oppositie zitten, daar waar hun voogdijminister de vorige legislatuur zich beperkte tot horen, zien en zwijgen' N-VA Brussel Dat men binnen de OCMW-raad van de Stad Brussel niets wist van wat er aan de gang was bij Samusocial noemt Dhaene "totaal ongeloofwaardig". Zij wijst er ook op dat de beslissing om aan Peraïta een woning van het OCMW toe te kennen unaniem genomen werd in de OCMW-raad, dus ook met instemming van Ecolo, MR, cdH en sp.a.



Volgens Dhaene spelen de Franstalige socialisten van de PS wel de "hoofdrol" in gebeurtenissen rond Samusocial, maar kon die partij enkel haar gang gaan "door het schuldig verzuim van de andere politieke partijen die met de PS meeregeerden in de verschillende niveaus van Gewest en Brussel Stad". Dhaene: "Het is tekenend dat het schandaal maar door Ecolo in de media werd gebracht op het moment dat zij in de oppositie zitten, daar waar hun voogdijminister de vorige legislatuur zich beperkte tot horen, zien en zwijgen".