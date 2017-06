Door: redactie

BE-Alert, het langverwachte alarmeringssysteem van de federale overheid en het Crisiscentrum waarmee burgers in noodsituaties automatisch gewaarschuwd worden via sms, mail en sociale media, is vanaf vandaag beschikbaar. Het systeem werd voorgesteld in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Telecomminister Alexander De Croo (Open Vld).