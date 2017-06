Door: redactie

13/06/17 - 13u53 Bron: vtmnieuws.be

video

Op het proces over de Kasteelmoord heeft rechercheur Eric Verhenne getuigd dat Stijn Saelens eigenlijk om praktische redenen nooit werd verhoord over incest. In die periode verbleef Saelens immers langere tijd in het buitenland.