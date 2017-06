Waarom doen jongeren aan sexting?

Door: redactie

13/06/17 - 13u42 Bron: vtmnieuws.be

video Naar aanleiding van de zelfdoding van een tiener in Ninove, duikt de discussie over de omgang met sexting bij tieners weer op. Volgens Dirk Depover van Child Focus is het een deel van de seksuele ontwikkeling van de jongeren. Ook Gie Deboutte, pestexpert en voorzitter van het netwerk Kies Kleur tegen Pesten, beaamt dat.

Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie wijst erop dat zelfdoding nooit één oorzaak heeft. "Zelfdoding is steeds het resultaat van een zeer complex samenspel van factoren. Er is nooit sprake van één duidelijke oorzaak, er kan wel een trigger zijn die voorafgaat aan de zelfdoding, maar bij zelfdoding is er steeds sprake van zowel biologische, psychologische als sociale factoren", aldus nog de mededeling.



"Sexting maakt deel uit van het opgroeien en behoort tot de normale seksuele ontwikkeling", zegt Dirk Depover van Child Focus. De problematiek van uit de hand gelopen sexting, als seksueel getinte foto's doorgestuurd worden zonder toestemming, neemt echter toe. "Als je zo'n foto maakt, zorg dan dat je er niet herkenbaar opstaat. En hou die foto's voor jezelf", raadt de woordvoerder van Child Focus aan.



Depover wijst op de diepe trauma's die het gevolg kunnen zijn van het ongevraagd verspreiden van seksueel getinte foto's. "Het is een schending van de privacy, de intimiteit en het vertrouwen. Het is het toebrengen van een kwetsuur; het is eigenlijk een psychische messteek." Adolescenten hebben de verantwoordelijkheid om daar niet aan mee te doen.



Child Focus wijst er nog op dat ouders er goed aan doen om belangstelling te tonen voor het onderwerp en erover te praten met hun kinderen. "Aan tafel moet de virtuele wereld even aanwezig zijn als de echte wereld."