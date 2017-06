Door: redactie

13/06/17

A.C., de 45-jarige Roemeense man in wiens gezelschap gisteren de vermiste Jihane werd teruggevonden, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor willekeurige vrijheidsberoving en ontvoering. De man zelf verklaarde dat hij het meisje enkel wilde helpen. Dat meldt het Brusselse parket. Van enig zedenmisdrijf is voorlopig geen enkele aanwijzing, aldus nog het parket.