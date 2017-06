Renoveren of afbreken? Europees Parlement houdt alle opties open

Door: redactie

13/06/17 - 13u41 Bron: Belga

Na 24 jaar zo goed als afgeschreven: het Europees Parlement is aan vernieuwing toe. © photo news.

Niets doen, renoveren of platgooien en heropbouwen? Om het Brusselse Paul-Henri Spaak-gebouw van het Europees Parlement te laten voldoen aan de veiligheidsnormen houdt het Europees Parlement voorlopig alle opties open, zo bleek gisterenavond na een bijeenkomst van de leiding van het halfrond.

Het Paul-Henri Spaak-gebouw werd opgetrokken tussen 1988 en 1992 en nadert het einde van zijn levenscyclus, volgens het management van het gebouw. Het Europees Parlement, dat onder meer de plenaire zaal en de ontvangstruimte voor VIP's herbergt, voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen, met name op het vlak van stabiliteit. Vijf jaar geleden moest het gebouw al eens maandenlang gesloten worden nadat er barsten waren ontdekt in een aantal draagbalken van het plafond.



Het Bureau van het parlement, waarin de voorzitter, vicevoorzitters en quaestoren zetelen, boog zich gisterenavond over twee studies waarin de staat van het gebouw wordt geëvalueerd. Een beslissing over het lot van het gebouw viel er zoals verwacht nog niet. Wel krijgt secretaris-generaal Klaus Welle de opdracht mee om "in een latere fase" gedetailleerde voorstellen voor mogelijke oplossingen te presenteren.



Kostenplaatje

"De voorstellen moeten alle potentiële opties bekijken. Die omvatten, onder andere, geen actie ondernemen, renoveren en heropbouwen", lichtte voorzitter Antonio Tajani dinsdag toe in een mededeling. De voorstellen moeten ook gedetailleerd ingaan op de haalbaarheid van de uiteenlopende projecten, bijvoorbeeld wat betreft de duur van de werkzaamheden, het kostenplaatje en juridische kwesties.



Volgens nieuwssite Politico zou de administratie van het parlement alvast gewonnen zijn voor een heropbouw. Dat zou tot een half miljard euro kunnen kosten.