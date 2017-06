G Goran parodieert Habiba, maar comeback niet aan de orde

Sam Vanacker

13/06/17 - 12u18

G Goran. © Facebook.

Rapper G Goran heeft gisteravond een eigenzinnige versie van het nummer 'Habiba' van Boef online gezet, waardoor het er even naar uitzag dat de autistische jongeman uit Geluwe een comeback plande, maar volgens zijn moeder is dat geenszins het geval.

"Goran heeft het wat moeilijk, want zijn meter ligt in het ziekenhuis. Hij maakt zich zorgen en loopt wat verloren rond de laatste dagen. Normaal gaat hij na zijn werk bij de beschutte werkplaats altijd langs bij haar, maar nu gaat dat niet voorlopig niet meer. Anderzijds is het lang niet de eerste keer dat hij wat post en het de dag nadien terug offline haalt. Het is een soort uitlaatklep voor hem, maar neem het alstublieft niet te serieus."



In het filmpje - dat intussen terug offline werd gehaald - haalt de jongeman van 'Pret en Roapn' 'Habiba' van Boef door de mangel. "Nutella, Nutella, ik é gin goeste in paella, paella, want van paella moe kik spugen", rapt hij. "Een voorproevertje van wat er nog komen zal", aldus Goran zelf. Goran heeft nog steeds ruim 22.000 volgers op Facebook.