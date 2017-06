Michel verdubbelt ambitie van investeringspact: 60 miljard in plaats van 30 miljard

TT

13/06/17 - 12u21 Bron: Belga

Premier Michel met zijn vicepremiers en een aantal bedrijfsleider bij de voorstelling van het Investeringspact op 31 maart. © belga.

Politiek Premier Charles Michel hoopt dat het nationaal investeringspact tegen 2030 voor ongeveer 60 miljard euro aan publieke en private investeringen kan zorgen. Dat zei hij vanmorgen in de Kamer. Voorlopig zijn er al voor zowat 30 miljard euro aan projecten opgelijst.

De bedoeling van het investeringspact is om de economie aan te zwengelen en jobs te creëren. Uit studies blijkt dat de investeringsgraad in ons land lager ligt dan gemiddeld in de Europese Unie.



Het pact bevat een reeks aangekondigde investeringen zoals investeringen in het leger en het spoor of de bouw van windmolenparken op zee. Het pact moet zorgen voor nieuwe investeringen of plannen die wat aanslepen een nieuwe boost geven.