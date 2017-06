Nog nooit iets gewonnen? Daar doet HLN wat aan

Door: redactie

18/06/17 - 16u36

Speel vanaf morgen mee op HLN.be en in onze HLN app met Iedereen Wint! We hebben € 250.000 aan prijzen verzameld en we gaan door tot alle prijzen de deur uit zijn. Er is geen excuus om niet deel te nemen want elke deelnemer wint gegarandeerd een van onderstaande prijzen!

Helemaal in balans met de yoga sauna De Health Mate Yoga Sauna t.w.v. € 9.875 is een ruime cabine die je gewoon bij je thuis zet. Je rolt je yogamat uit, zet je sauna op 45° graden en je bent vertrokken voor je yoga-sessie!



Anders dan Bikram Yoga

Een Health Mate infraroodsauna warmt niet de omgeving op (zoals in een Finse sauna of een ruimte voor Bikram yoga).

Infraroodstralen werken rechtstreeks in op je lichaam, waardoor je extra hard zweet terwijl het in je cabine niet eens zo drukkend heet aanvoelt.



Meer info:

Duo reis naar Polen of reis kortingsbonnen Laat je verbeelding spreken. Steden vol beweging, ideeën en achtergronden. Dit kan je vinden tijdens onze 12-daagse rondreis naar Polen.



Of boek je reis naar de Provence, Slovenië, Madrid, Sicilië, Pitztal, Montenegro, Andalusië, Roemenië, Berlijn, Londen, Italiaanse Rivièra of New York.



Meer info:

Beleef het mooiste van de Middellandse Zee met Costa Cruises! Geniet van een 7-daagse cruise met de Costa Diadema - het nieuwste schip van Costa Cruises - voor 2 personen in een kamer met balkon en verken zo de mooiste steden aan de Middellandse zee.



Ga aan boord in Barcelona en ontdek Palma (Balearen), Cagliari (Sardinië), Civitavecchia (Rome), Savona (Italië) en Marseille (Frankrijk). Laat je charmeren door het leven aan boord van een cruiseschip.



Mogelijke vertrekdata: 4, 11, 18 of 25 September (op basis van beschikbaarheid) - maaltijden en drankjespakket inclusief, vluchten exclusief.



Meer info:

www.costacroisieres.be



Heerlijk kicken op de golven, zonder voorkennis of vaarbewijs! Wavekarting® is een unieke gepatenteerde outdoor watersport activiteit aan de Belgische kust. Je zit zelf aan het stuur van een motorboot en vaart over de golven van de Noordzee. Door de opbouw van de Wavekart zit je superveilig op het water. Dit maakt Wavekarten tot "de nieuwe" watersportattractie van onze kust. Er zijn 200 bonnen te winnen van € 50. Wavekarten kan vanuit Nieuwpoort en nu ook nieuw vanuit Cadzand, vlak over de Nederlandse grens.



Meer info:

www.wavekarting.com

Bakken in de zomer Met een van deze 90 HUBO Start-to-Bake boxen is je broodje gebakken, want je eigen brood maken wordt kinderspel. In elke box zit een DOMO broodbakmachine, een retro keukenweegschaal, 1 retro katoenen ovenwant en veel meer.



Meer info:

Voel je even BV bij de kapper Start de zomer van 2017 met een nieuw kapsel van bij De Cliént - een vaste waarde die zeer bekend in de oren klinkt. Meer dan 25 jaar een gevestigde waarde in Vlaanderen met ondertussen 9 vestigingen (Antwerpen, Gent, Ekeren, Lochristi, Knokke, Hasselt, Lier, Sint-Niklaas, St.Martens Latem) . Trouwens: veel BV's zijn er klant! Ben jij een van de 800 gelukkigen?



Meer info:

www.declient.be



Privéstrand of zeiljacht? Win één van de 1000 e-tickets van € 10 en waag je kans met EuroMillions, het spel met de hoogste Jackpots. Met dit e-ticket speel je via e-lotto.be waar en wanneer jij dat wilt. Zelfs vanuit je strandstoel of je hangmat!



Meer info:

Het ondergoed van je dromen © rv. Je goed en mooi voelen op reis is een must. Het Eskimo Dreams/Esqueeze ondergoed is het allerleukste ondergoed voor een eindelozezomer. Gemaakt vanfijn katoen, een comfortabelepasvorm en, kleurrijke prints. Wij geven 475 stuks Eskimo ondergoed weg.



Meer info:

Movies in summer Ervaar 4K van Sony en je wilt nooit meer iets anders. Breng al je favoriete tv-entertainment tot leven met de kleinste details en de mooiste kleuren. ClearAudio+ stemt het tv-geluid perfect af zodat het overal vandaan lijkt te komen.



Meer info:

Cinema in je tuin © rv. Buiten tv kijken is veel leuker met de Sony Soundbar met Wi-Fi/ Bluetooth-technologie die zorgt voor geluid zoals in de bioscoop. Ook de Soundbar hi-res audio/Wi-Fi met 3-weg speakers en 6 versterkers, zorgt voor de ultieme outdoor cinema.

Waar ga jij heen deze zomer? © rv. Win één van de 10 reischeques van Omnia Travel ter waarde van €400. Het enige wat jij moet doen is de bestemming kiezen, zij doen de rest!



Meer info:

Huis beveiligd? Check! © rv. Vertrek je met vakantie? Met dit devolo Home Control pakket vertrek je met een gerust gevoel en beveilig je je huis in een handomdraai. Met de alarmsirene, watersensor en bewegingsdetector heb je geen stress om op reis te vertrekken!



Meer info:

Met een koelkast als deze kan jij hete temperaturen de baas! © rv. De unieke retro koelkast van SMEG combineert een uitgesproken ontwerp, vloeiende lijnen en levendige kleuren met de nieuwste technologie.

Ze is niet alleen zeer handig in gebruik, maar ook nog eens zeer milieuvriendelijk; alle modellen hebben een energieklasse A+ of A++ waardoor aanzienlijk energie kan worden bespaard. Dit stijlicoon reflecteert de persoonlijkheid van de gebruiker en biedt een oplossing voor ieder interieur.



Meer info:

Actief en gezond © rv. Ga de zomer in met de Apple Watch. Kies zelf welke meldingen je ontvangt en reageer direct. Laat je aansporen om actief te zijn en gezond te blijven. En ga voor je eigen stijl. Lab9 geeft 10 Apple Watches weg.



Meer info:

Altijd een zomers gevoel in de badkamer De plek in je hoofd waar ideeën en fantasieën ontstaan: daar voelt Oilily zich het meest op haar gemak. Zo ontstond het geliefde Oilily Classic eau de parfum, dé all-time favorite voor meisjes en vrouwen met een jong hart. Verwen jezelf van top tot teen en maak kan op een van de 40 onweerstaanbare Oilily-pakketten.



Meer info:

Superieure porseleinen servies © rv. Ontbijten doe je deze zomer in stijl met het prachtig 30-delig ontbijtservies van het Belgisch porseleinmerk Royal Boch. Dit servies bestaat uit: 6 koffietassen, 6 ontbijtkommen, 6 borden, 6 eierdopjes en 6 drinkglazen.

James Bond marathon © rv. De James Bond DVD Collectie 007 trakteert je op explosieve special effects, zenuwslopende achtervolgingen, ongelooflijke stunts en verbazingwekkende high-tech gadgets! Nodig je vrienden uit voor een ultieme James Bond marathon en koppel er meteen wat goddelijke drankjes en verrukkelijke hapjes bij. Een perfect excuus om een gezellige avond onder vrienden te houden, nietwaar?

Stuur een kaartje vanop vakantie Je favoriete foto als echte postkaart naar familie en vrienden versturen? Dat kan met Mobile Postcard van bpost! Maak en verstuur je postkaart via je smartphone of tablet, vanuit België of het buitenland. Snel, makkelijk en origineel!



Meer info:

I'm feeling totally summer! © rv. There's no woman like a BOO! woman. Geef je zonnige stemming een boost met een van de 40 BOO! handtassen, een op en top Belgisch merk. De tas "I'm feeling Totally High" met overwegend rode accenten en de shopper "Look into my eyes" met zilvertinten, zijn een knipoog naar high fashionable, speelse en moderne tassen.



Meer info:

Maak je haar zomerklaar! © rv. Style elke haarlok perfect in één beweging met Remington Air Plates. Creëer zwoele beach waves voor het ultieme zomergevoel, of ga voor zomer-chique met een gladde, glanzende coupe. Jep, deze stijltang is geschikt voor steilen én krullen. En dankzij de Cool Touch-technologie blijft de buitenkant koel voor maximale stylingcontrole.



Meer info:

Bezoek SEAFRONT ZEEBRUGGE, maritiem themapark met Russische onderzeeër Het maritiem themapark Seafront in Zeebrugge is hét referentiethemapark over zee en zeevaart, vis en visserij. Gevestigd in de pittoreske setting van de oude vismijn, is de volkse sfeer van weleer nooit ver weg. Ontdek de geheimen van de zee! In SEAFRONT maak je kennis met de visserij van A tot Z en zie je de haven van Zeebrugge zoals je hem nog nooit gezien hebt. Voor de allerkleinsten is er het pirateneiland en ballenbad.

Maar er is meer! Als klap op de vuurpijl daal je af in een échte Russische onderzeeër en ga je aan dek van het iconische lichtschip West-Hinder: een unieke belevenis, een bekijvende halve dagexcursie!



Meer info:

Zomerstrak tafelkleed © rv. Is je tuintafel al klaar voor de zomer? Met het discreet geruit Santiago tafelkleed van De Witte Lietaer oogt je tafel fris en aantrekkelijk tussen alles wat groeit en bloeit. 100% katoenen tafelkleed geschikt voor op terras of in huis. Kwalitatief, jacquard geweven en gemerceriseerd tafelkleed dat zeer goed is in onderhoud. Kan zowel landelijk als strak gebruikt worden op zowel een ronde als rechthoekige tafel.



Meer info:

Golvende lokken en gezonde nagels Lee Stafford's heerlijke, rijke Hair Growth producten voeden je haarfollikels diep tot aan de wortels en versterken ze van binnenuit. Nagelverzorger Herôme is de trotse oprichter van 's werelds eerste organische hand- en nagelverzorgingsgamma 'Organic & Pure'. De producten zijn helemaal vrij van kleurstoffen en en zo mild mogelijk geproduceerd met natuurlijke ingrediënten: perfect voor de zomer. We geven 30 pakketten weg!



Meer info:

Originele maaltijden © rv. Hou je van koken, maar heb je weinig tijd of inspiratie om gezonde, eenvoudige en originele maaltijden op tafel te zetten? Dan is Smartmat de oplossing! Elke week stelt Smartmat gevarieerde menu's met bijhorende recepten samen. Zo geven we bij Smartmat de voorkeur aan lokale, biologische producten zonder onnodige additieven. Wij doen de boodschappen en leveren bij jou thuis; jij kookt gemakkelijk een lekkere maaltijd.



Meer info:

Slanke soundbar © rv. Ervaar hi-res audio met deze slanke Soundbar met 3-weg speakers en 6 aparte versterkers, voor de ultieme outdoor cinema. Met speciaal ontworpen rechtopstaande tweeters en S-Master HX-versterkers die elke film, afspeellijst en videogame nog intenser maken dankzij prachtige, gedetailleerde audio.



Meer info:

Geen zomer zonder pretpark © rv. Bellewaerde is een dag met de hele familie vol fun, avontuur, en spectaculaire ontdekkingen. De zalige familieattracties doen iedereen daveren van plezier. Sta oog in oog met meer dan 300 exotische dieren, houd een zinderende race met het Dawson Duel, ontdek de Stunt & Dive Show of geniet van een duizelingwekkende roofvogeldemonstratie. Maak kans op een kortingsbon of een van de 100 gratis toegangstickets.



Meer info:

Bloemen, bloemen, bloemen... Wil je iemand verrassen of in de bloemetjes zetten? Bij Topbloemen bestel je de beste boeketten. Als je bestelt voor 13u brengen ze de bloemen nog dezelfde dag aan huis! Maak kans op een van onze 125 bonnen.



Meer info:

Geniet van een heerlijk ontbijtje met onze broodroosters verkrijgbaar in de vrolijkste kleurtjes © rv. De ronde vormen en levendige kleuren van onze broodroosters bieden een unieke ervaring en zijn een combinatie van ergonomie, functionaliteit en harmonieuze esthetiek. Het zijn echte eyecatchers, ontworpen voor degenen die zich een chef in de keuken willen wanen. Ontbijt, lunch, brunch of snack, elke gelegenheid is goed om hem te gebruiken.



Meer info:

Laat je tuinfeest knallen © rv. Feestje op een boot of op het strand? Met deze waterdichte, draagbare en draadloze bluetooth speaker van Sony kan je beats zien en horen. Dankzij deze krachtige, draadloze speaker met een diepe bas en flitsende verlichting op de beat is het altijd party time, waar je ook gaat.





Meer info:

Gezonde zomerhuid © rv. Heerlijk weer om te zonnebaden? Topiderm Repair Lotion hydrateert, onderhoudt en herstelt je huid achteraf. De verrijkte formule met Macademia notenolie, rijk aan Vitamine B1, en Neocare Olive, een 100% natuurlijke emulgator op basis van olijfolie bevordert de celvernieuwing en verhoogt de weerstand van je huid. Wij geven 160 lotions weg. 100% Belgisch.



Meer info:

Zonnige Zomerdeals bij Belvilla Belvilla heeft een grote keuze aan vakantiewoningen aan zee. Wat denk je van de ki-lo-me-terlange zandstranden langs de Nederlandse kust? Of verkies je de Franse witte zandstranden met idyllische havenstadjes en mondaine badplaatsen langs de Middellandse Zee? Maak kans op een vakantiebon t.w.v. € 50 en kies jouw zonnige zomerdeal op belvilla.be!



Meer info:

Maak je klaar voor de zomer © rv. Je dagcrème mag weer lichter en luchtiger, je blush mag weer opvallen en je wimpers knallen: maak je beautyritueel weer klaar voor de zomer. Zo straal jij feller dan de zon zelf! Gebruik je bon van € 10 op het volledig assortiment bij ICI PARIS XL.



Meer info:

Boter bij de vis © rv. Bezoek deze zomer de unieke expo 'Onze vissers - Het DNA van het zilte leven' in het NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke met één van de 167 gratis familietickets. Het museum reist langs de Vlaamse kust, van oost naar west en dwars door de tijd heen. De expo schept een intrigerend en omvangrijk beeld van de zeevisserscultuur. Wie waren onze vissers, en wie zijn ze nu?



Meer info:

Trendy zomerjuwelen © rv. Pimp je zomerse outfit op met de kwaliteitsjuwelen van Choice. Laat je verleiden door de mooie zomertinten en profiteer van een cadeaubon van 5 euro, geldig in de webshop. We geven er 500 weg.





Meer info:

De tijd aan je zijde © rv. Met deze Star Wars horloges neemt Rodania je mee naar een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan. Dankzij de verwisselbare bandjes kan je je horloge personaliseren naar keuze. Elk horloge wordt geleverd in een speciaal galactisch doosje.



Meer info:

Onmisbaar in je keuken © rv. Jeroen Meus is met voorsprong de populairste kok van het land. Daarom serveert hij nu zijn keukentextiel zoals ovenwanten, een schort voor volwassenen, een kindershort, een keukenhanddoek en een kinderkoksmuts. Haal je potten en pannen alvast maar naar boven!

Je favoriete restaurant aan huis © rv. Van ontbijt tot diner, Deliveroo levert lekker eten van je favoriete restaurants aan huis. Je vindt ze in Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Leuven en kiest tussen Balls & Glory, Otomat, Lucy Chang, Paul's Boutique en veel meer toprestaurants. Binnen de 30 minuten wordt je maaltijd per fiets geleverd. Maak kans op een van de 5000 bonnen!



Meer info:

Uitgebreide weekendkrant Tijdens het weekend neem je graag wat tijd voor jezelf. Haal nu een gratis uitgebreide weekendkrant van Het Laatste Nieuws op 17 juni of 24 juni in jouw plaatselijke krantenwinkel. En ontdek meteen de vele voordelen zoals exclusieve wedstrijden, tickets, .... © rv.

De mooiste evenementen © rv. Ga uit de bol met David Guetta in Ethias Arena Hasselt, word ontroerd door het prachtige paardenspektakel Apassionata in Vorst Nationaal, krijg kippenvel bij de Schotse muziek van Music Show Scotland of geniet van de opwindende show Night of the Proms in het Antwerps Sportpaleis.



Meer info:

De must have voor jouw festival zomer © rv. Met de Smartphone Sling van het Belgische label "Sunny Side Up" label heb je deze zomer goed gezelschap tijdens de festivals, picknick en alle andere activiteiten. Door de Smartphone Sling heb je alles wat je nodig hebt binnen handbereik. Het bergt je smartphone, betaalkaarten en huissleutels op.



Meer info:

Engels karakter en Belgisch brouwersvakmanschap © rv. Martin's India Pale Ale (6,9%) is een amberkleurig bier die in België wordt gebrouwen volgens de puurste Engelse traditie sinds 1909. Door toevoeging van hopbloemen aan het einde van de gisting krijgt het zo een fruitig aroma en een gebalanceerde bittere smaak vanaf het begin.





Uniek Belgisch bier © rv. Seefbier is een uniek donkerblond Belgisch bier die gebrouwen wordt door de Antwerpse Brouw Compagnie. Nodig deze zomer enkele vrienden uit om jullie smaakpapillen te prikkelen met dit hemels bier. Seefbier heeft een minder bittere smaak dan een reguliere pils en bevat een alcoholpercentage van 6,5%.





Zoveel te vertellen © rv. Dag Allemaal is het lijfblad voor wie houdt van spraakmakende primeurs en entertainment. Met Dag Allemaal ben je deze zomer altijd op de hoogte over de binnen- en buitenlandse spraakmakende sterren, intense verhalen over de man in de straat, entertainment, actualiteit en praktische rubrieken... Lees nu Dag Allemaal vanuit je luie ligstoel aan het strand van Oostende. Heb je zin in een zwoele TV-avond? Dan biedt Dag Allemaal als kers op de taart de uitgebreide televisiegids.



Meer info:

Puzzel erop los © rv. Puzzel een zomer lang met de puzzelboeken van Het Laatste Nieuws.

Of je nu lekker wilt ontspannen op vakantie of heerlijk in je tuin ligt te zonnebaden. De puzzelboeken bieden boordevol pagina's aan puzzelplezier.