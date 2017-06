Vier terroristen mogen geen Belg meer zijn

Door: redactie

13/06/17 - 09u30 Bron: Belga

Fouad Belkacem is in de gevangenis van Hasselt getrouwd om te voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen. © AFP.

Sinds 2009 zijn er vier veroordeelden wegens terrorisme de Belgische nationaliteit kwijtgespeeld. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Nahima Lanjri heeft opgevraagd bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het gaat om een Tunesiër, twee Marokkanen en een in Algerije geboren Tunesiër. Dat schrijven Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Het afnemen van de Belgische nationaliteit in strafzaken gebeurt dus niet zo vaak, alhoewel de wet de laatste jaren enkele keren is verstrengd. "Naast de vier dossiers waarbij de nationaliteit is afgenomen wegens terrorisme, zijn er nog acht gevallen waar de nationaliteit is afgenomen wegens fraude", legt Nahima Lanjri uit.



Fouad Belkacem

Het regende gisteren politieke reacties nadat bleek dat Fouad Belkacem, in 2015 veroordeeld tot 12 jaar cel als leider en oprichter van de terroristische groep Sharia4Belgium, in de gevangenis van Hasselt getrouwd was. Daarmee zou hij willen voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen en dat hij kan worden uitgeleverd aan Marokko.