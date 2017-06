PS-jongeren stellen ultimatum aan moederpartij: één mandaat per persoon

TT

13/06/17

PS-voorzitter Elio Di Rupo. © Reporters / STG.

Politiek De Jeunes Socialistes, de jongerenpartij van de PS, geeft haar moederpartij tot maandag 19 juni de tijd voor een cumulverbod dat moet ingaan tegen de lokale verkiezingen van 2018. "Ons principe is één mandaat per persoon", zegt Maxime Felon, voorzitter van de Franstalige jongsocialisten in La Dernière Heure.