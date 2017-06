Tiener pleegt zelfmoord in Ninove nadat naaktfoto van hem online verspreid wordt

Tim Van Damme

13/06/17 - 08u01 Bron: Eigen berichtgeving

In Appelterre, een deelgemeente van Ninove, heeft een tiener zich gisteravond van het leven beroofd nadat er een naaktfoto van hem werd verspreid op Snapchat. Nadat Glenn D.C. zijn bewuste foto op Snapchat had gezien, sprong hij kort voor het plaatselijke station onder een trein. Alle hulp kwam te laat.

Rond 21u50 ontdekte Glenn D.C. dat een naaktfoto van hem verspreid werd via een groep op de app Snapchat. Dat is een app die voornamelijk door jongeren wordt gebruikt om foto's en filmpjes door te sturen en te delen.



Kort daarna gooide de tiener zich onder een trein.De brandweer van Ninove, een ziekenwagen en een MUG-team kwamen massaal ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.



Wie er achter de Snapchat-groep zit, is niet duidelijk. Toen het nieuws rond de zelfdoding bekend raakte, werd de groep verwijderd. Iets later werd er echter een nieuwe groep opgestart, waar andere jongeren te horen kregen dat ze 'de volgende' zouden zijn. De lokale politie en de recherche van Ninove en het parket Oost-Vlaanderen voeren een grondig onderzoek naar de feiten.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.