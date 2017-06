Papa van ontvoerde Jihane (6) stond 24 uur lang doodsangsten uit: "Ons schatje is bang geweest"

BJORN MAECKELBERGH EN STÉPHANIE ROMANS

13/06/17 - 05u00

"Godzijdank, het gaat goed met ons schatje." Dit is de eerste foto én boodschap die de familie van de 6-jarige Jihane de wereld instuurde, nadat ze gisteren werd bevrijd uit de handen van haar ontvoerder. Het meisje moet nog een aantal dagen ter controle in het ziekenhuis blijven. Haar mama blijft bij haar.

"We weten zelf niet goed wat Jihane allemaal heeft doorstaan", zei haar papa toen hij gisteravond het Brusselse Sint-Jan-ziekenhuis verliet. "Ze praat heel weinig en eet bijna niets. Het is duidelijk dat ze bang is geweest van die man. Daarnet zag ik beterschap - ze leek een beetje te ontdooien."



Een 44-jarige Roemeen uit Brussel ontvoerde het meisje zondagnamiddag op de markt in Anderlecht. 20 uur later pakte de politie hem op straat op, toen hij met Jihane zijn appartement verliet. Intussen had hij zijn baard al afgeschoren. Op sociale media postte de man tientallen foto's en schilderijen van jonge meisjes.



