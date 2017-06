"Slaag van 15 meisjes omdat jongen mij leuk vindt"

Tom Vierendeels

Een hersenschudding, gekneusde ribben, gescheurde oorlellen en een heleboel schrammen. Dat is het medisch bulletin van de 17-jarige Cynthia Vanderstraeten, nadat ze door vijftien andere meisjes in elkaar geslagen werd. De reden? Een jaloerse leeftijdsgenote kon het niet verkroppen dat Cynthia populair was bij een jongen.

Aan het station van Halle liep het vrijdag na school helemaal mis voor Cynthia Vanderstraeten. Het meisje zit in het vierde jaar Haartooi op het Go! Technisch Atheneum, een beetje verderop. "De miserie begon twee weken geleden, toen een jongen interesse in mij toonde", vertelt Cynthia. "Zelf wilde ik geen relatie met hem beginnen, maar een ander meisje wel - zij was stapelverliefd op hem. Toen ze hoorde dat die jongen contact met mij zocht, werd ze jaloers en begon ze iedereen tegen mij op te zetten. Ik voelde dat meteen aan de manier waarop iedereen naar mij keek."



Vrijdag kookten de potjes over. "Het laatste lesuur had ik in de mot dat er iets zou gebeuren. Ik ben dus speciaal met twee vriendinnen naar huis gegaan in plaats van alleen. Ter hoogte van het station begon een groep meisjes - een vijftiental, schat ik - naar mij te roepen. Ik zei dat ze me met rust moesten laten en liep verder. Maar eentje, iemand die ik helemaal niet kende, riep dat ik naar haar moest luisteren." Cynthia barst in tranen uit wanneer ze het vertelt. De rest van het verhaal krijgt ze niet meer over haar lippen.



