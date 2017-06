kv

12/06/17 - 23u42 Bron: Belga

Emir Kir zal bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar de Lijst van de Burgemeester (PS-sp.a) trekken in Sint-Joost-ten-Node. Dat is vanavond beslist. Kir is momenteel burgemeester van de Brusselse gemeente.