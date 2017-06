Jongeren massaal op de vuist aan station van Aalst

Door: Tim Van Damme

12/06/17 - 23u06 Bron: Eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video Een groepje jongeren is massaal met elkaar op de vuist gegaan aan het station van Aalst. De vechtpartij vond plaats in de voormiddag. Een twintigtal jongeren namen het tegen elkaar op nadat iemand een pet van het merk Polo Sport had afgenomen.