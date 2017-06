Sp.a'er volledig door het lint: "Zwijg, gij bruine rakker! Zwijg!"

Door: redactie

12/06/17 - 19u58

© Screenshot YouTube.

video Jef Van Damme, fractieleider van de sp.a in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, is afgelopen vrijdag in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zwaar uitgevallen tegen Vlaams Belanger Dominiek Lootens-Stael.