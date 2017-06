Opnieuw 2,5 procent dividend voor coöperanten Cera

TT

12/06/17

Banken De algemene vergadering van de coöperatieve Cera heeft een dividend van 2,5 procent goedgekeurd. Het is het vierde jaar op rij dat de winstdeling voor de zowat 400.000 vennoten op dat niveau ligt.

De coöperatie die 125 kaarsjes mag uitblazen sloot het jaar af met 376,5 miljoen euro winst. De winst is vooral te danken aan het terugdraaien van een "significant deel van de waardeverminderingen" die Cera in 2008 aanlegde omwille van de financiële crisis.



De positieve evolutie van de koers van het aandeel van KBC, en die van KBC Ancora, "laat toe om een belangrijk deel van deze waardeverminderingen op KBC Groep- en KBC Ancora-aandelen terug te nemen", klinkt het in het persbericht.



Cera heeft ruim een vijfde van de bank-verzekeraar in handen. De KBC-participaties zijn goed voor 95 procent van het actief van Cera.



Zonder de eenmalige terugname was er sprake van een verlies van 8,7 miljoen euro, te verklaren doordat KBC in 2016 geen dividend uitkeerde over boekjaar 2015, maar wel voor het eerst een interimdividend over boekjaar 2016.



Cera besteedde vorig jaar ruim 900.000 euro aan 445 regionale projecten en bijna 1,5 miljoen euro aan onder meer 80 nationale projecten. Er werden 25 nieuwe meerjarige projecten goedgekeurd met een totale bijdrage door Cera van zowat 2 miljoen euro.