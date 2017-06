Personeel in winkels van Brusselse metro mag weer hoofddoek dragen

SVM

12/06/17 - 18u14 Bron: Belga

Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet schrapt het algemeen hoofddoekenverbod voor personeel van de winkels in de Brusselse metro- en premetrostations. Uitbaters zullen daardoor zelf kunnen beslissen of ze de hoofddoek toelaten.

"In het lastenboek staat dat het personeel van de winkels er altijd verzorgd moet uitzien. Politieke of religieuze tekens zijn uit den boze", verduidelijkt partijgenoot Fouad Ahidar (sp.a).



Het Brusselse parlementslid vindt zo'n algemeen verbod echter niet kunnen. De MIVB ijvert immers voor diversiteit onder haar werknemers en moedigt vrouwen aan om voor haar te komen werken. "Tegelijkertijd eist ze van private exploitanten dat ze discrimineren", betreurt de sp.a'er. Hij vindt dat elk bedrijf eigen regels moet kunnen opleggen, zolang het goed functioneren van de MIVB niet in het gedrang komt.



Smet is het daarmee eens. "Samen met de directie van de MIVB vind ik dat een dergelijke algemene verplichting niet thuishoort in het interne reglement", klinkt het. "Iedere ondernemer moet over de vrijheid beschikken om zelf zijn of haar diversiteitsbeleid te bepalen. Ik zal er dan ook op toezien dat het algemeen hoofddoekenverbod op korte termijn wordt geschrapt uit het interne reglement van de MIVB."