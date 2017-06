Rutten deelt steekje uit aan Crombez: "Open Vld komt op voor boeren"

TT

12/06/17 - 17u03

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten. © belga.

Politiek Dat sp.a-voorzitter John Crombez afgelopen weekend de Vlaamse liberalen "laffe boeren" noemde, schoot bij Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten serieus in het verkeerde keelgat. Vandaag kan er al een kwinkslag af: "Open Vld komt op voor boeren", zo postte de partij met een knipoog op Instagram bij de boodschap dat ze de seizoensarbeid voor landbouwers wil uitbreiden.

Rutten reageerde zaterdag nog behoorlijk gepikeerd op de uithaal van haar collega-partijvoorzitter Crombez. "Zijn woordgebruik is nooit gezien. Nieuwe politiek bereik je niet door te schelden, maar wel door zelf het goede voorbeeld te geven", klonk het.



"Ik heb een heel ander beeld gekregen van Open Vld", had Crombez in onze krant gezegd. "Het zijn laffe boeren, die hun rol hebben gespeeld met als enige doel om de bevoegdheden van Ans Persoons (de Brusselse sp.a-schepen die opstapte na de Mayeur-affaire, red.) onder hen te verdelen."



Vandaag komt Rutten subtiel terug op de uitspraak. "Open Vld komt op voor boeren. Seizoensarbeid van 65 naar 100 dagen uitbreiden", zo zegt de liberale voorzitster op Instagram, samen met Open Vld-vicepremier Alexander De Croo. De uitspraak kadert in het plan van staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (ook Open Vld).



Seizoenarbeiders in land- en tuinbouwbedrijven werken met een tijdelijk contract in een systeem met een gunstige RSZ-regeling voor zowel de werkgever als de werknemer, omdat de RSZ-bijdragen berekend worden op een forfaitair dagloon. Elk jaar maken zo'n 56.000 seizoenswerknemers in de tuinbouw gebruik van de maatregel.