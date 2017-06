Vrouw (47) overleeft frontale klap niet in Poperinge

Hans Verbeke; avh

12/06/17 - 16u48 Bron: eigen berichtgeving

Langs de Couthoflaan in Proven (Poperinge) is vanmiddag rond 2.15u een vrouw van 47 om het leven gekomen. De vrouw, die in de buurt woont, botste met haar wagen frontaal op een voertuig dat uit de tegenovergestelde richting kwam.