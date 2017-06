VDAB krijgt opschorting voor geluidsoverlast in opleidingscentrum

EB

12/06/17

GITS De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) heeft maandag de gunst van de opschorting gekregen van de Kortrijkse strafrechter. De Vlaamse overheidsdienst stond terecht voor geluidsoverlast van een opleidingscentrum in Gits.

Tot voor kort was er in Gits een opleidingscentrum voor wegenbouw en bouwplaatsmachines. Het is een van zestig opleidingscentra van de VDAB. Door de zware machines die er aan- en afreden, kwamen er diverse klachten over lawaaihinder vanop de site.



Volgens de verdediging deden de VDAB en zijn medewerkers er alles aan om de hinder in te perken. Er werden infovergaderingen georganiseerd, de vrachtwagens namen andere aanrijroutes, het gepiep bij het achteruitrijden van de zware machines werd uitgezet... Ondertussen werden de opleidingen wel voortgezet. Toen elk van die pogingen onvoldoende bleek, werd uiteindelijk beslist het opleidingscentrum te verhuizen. Sinds juni vorig jaar zijn de zware activiteiten er stopgezet.



Volgens het parket nam VDAB wel degelijk maatregelen, maar volstonden die niet. De overheidsinstantie wordt veroordeeld, maar krijgt opschorting van straf. De gedelegeerd bestuurder, provinciaal directeur en milieucoördinator krijgen elk een boete van 1.500 euro met uitstel.