Tv-kok Herwig Van Hove rijdt "na vier glazen wijn" meisje (12) aan en vlucht weg met gedoofde lichten

avh

12/06/17 - 15u26 Bron: Het Nieuwsblad

Herwig Van Hove © photo news.

Gewezen tv-kok Herwig Van Hove (78) is door de politierechtbank van Leuven veroordeeld voor vluchtmisdrijf. Dat meldt Het Nieuwsblad. In januari vorig jaar reed hij op de Naamsesteenweg een 12-jarig meisje op de fiets aan, waarna hij met gedoofde lichten wegvluchtte.

Van Hove, bekend van kookprogramma '1000 Seconden' met Felice, reed op de bewuste dag naar huis. Hij had naar eigen zeggen net vier glazen wijn gedronken in The Faculty Club in Leuven. Hoewel het meisje een fluohesje droeg, merkte Van Hove haar te laat op. Hij reed het kind aan en ging er vervolgens met gedoofde lichten vandoor. Dankzij een getuige kon de kok opgespoord worden.



Van Hove ontkende eerst de aanrijding, maar na overleg met zijn advocaat bleek hij toch bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Hij krijgt drie maanden rijverbod opgelegd voor het vluchtmisdrijf en nog eens acht dagen extra voor diverse inbreuken. Hij krijgt ook een boete van 2.880 euro, deels met uitstel.