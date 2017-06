Belgisch fregat op missie tegen mensensmokkel

Door: redactie

video Het Belgische fregat Louise-Marie is deze ochtend de haven van Zeebrugge uitgevaren voor een nieuwe missie tegen mensen- en wapensmokkel in de Middellandse Zee. De 150 bemanningsleden onder leiding van fregatkapitein Guy Schotte worden op 28 juli opnieuw in de thuishaven verwacht. Dat is vernomen van Defensie.