Recordaantal extra treinen naar muziekfestivals

Spoorwegen Spoorwegmaatschappij NMBS legt deze zomer 71 extra treinen in van en naar in totaal acht muziekfestivals. Dat is een record, zo meldt de maatschapij. Ook de "feesttrein" rijdt opnieuw uit.

De NMBS versterkt elke zomer haar normale aanbod met extra treinen voor de grote muziekfestivals. "Hierdoor kunnen jongeren niet alleen snel en veilig, maar ook zonder file- of parkeerstress het festival bereiken", klinkt het in een persbericht. Vaak kunnen de festivalgangers een goedkoper treinticket krijgen, soms zelfs gratis.



De extra treinen rijden van en naar Graspop Metal Meeting, TW Classic, Rock Werchter, Les Ardentes, Dour, Tomorrowland, Pukkelpop en Laundry Day. Naar zes van die festivals (niét TW Classis en Tomorrowland) kan je ook met een speciale feesttrein, waarvan twee rijtuigen een bar, dansvloer en dj hebben.



Vorige zomer zette de NMBS 55 extra treinen in. De spoorwegmaatschappij vervoerde toen met haar gewone en extra treinen in totaal 171.000 mensen van en naar een muziekfestival.



De volledige dienstregeling naar de festivals is te raadplegen op de website www.detrein.be of via de NMBS-app. Op de website staat per festival ook alle informatie over extra treinen en voordeeltarieven.