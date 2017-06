Man (27) rijdt koppel aan op voetpad: slachtoffer kritiek

avh

12/06/17 - 13u47 Bron: Belga

© Google Streetview.

In Dendermonde is gisteravond een man levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij aangereden werd door een personenwagen. Het rijbewijs van de bestuurder van de wagen is voor 15 dagen ingetrokken, meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.