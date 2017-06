Nieuwe recordmaand voor Brussels Airport

EB

12/06/17 - 12u12 Bron: Belga

© belga.

Brussel Airport heeft in mei meer dan 2,2 miljoen passagiers over de vloer gekregen, een nieuw record voor de meimaand. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt. Het is al het vierde maandrecord dit jaar.

Het gaat om een groei met 2,4 procent tegenover mei 2015. De luchthaven vergelijkt niet met 2016. Wegens de aanslagen is vergelijken niet representatief. Het is al de vierde recordmaand dit jaar. Alleen in februari ontving de luchthaven van Zaventem geen recordaantal passagiers.



Het aantal lokaal opstappende passagiers ligt wel lager dan in 2015. Toen viel het verlengde weekend van Pinksteren wel in mei, dit jaar in juni. Het aantal transferpassagiers steeg met 25,9 procent.



"De groeicijfers zijn te danken aan de sterke prestaties van Brussels Airlines zowel op de korte- als op de langeafstandsvluchten, Ryanair, TUI fly en de groei van de langeafstandsluchtvaartmaatschappijen", aldus de luchthavenuitbater.



Ook succes voor Brussels Airlines

Brussels Airlines, de grootste klant van de luchthaven in Zaventem, liet in een eigen persbericht weten in mei 839.320 passagiers te hebben vervoerd. Dat zijn er 133.572 of ruim 18,9 procent meer dan in mei 2016. De forse stijging heeft volgens de maatschappij niet alleen te maken met de aanslagen (die wogen op de cijfers vorig jaar), maar ook met "het succes van de commerciële strategie". De bezettingsgraad van de Brussels Airlines-vliegtuigen nam toe tot 76,5 procent.



Het vrachtvolume op Brussels Airport steeg in mei 8,1 procent in vergelijking met twee jaar geleden. Het volvrachtsegment steeg met 17,2 procent en de expressdiensten deden het 16,6 procent beter. Ook Brussels Airlines vervoerde meer cargo.