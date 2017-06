Vakbond na onthullingen Samusocial: "Personeel blijft hulp aan daklozen vastberaden voortzetten"

Bewerkt door: jv

12/06/17 Bron: Belga

De onthullingen over vergoedingen bij Samusocial mogen niet op een hoopje worden gegooid met het werk dat het personeel bij de daklozenorganisatie verricht. Die oproep lanceert de socialistische bediendebond BBTK bij Samusocial. "We blijven onze hulp aan daklozen van ganser harte en met vastberadenheid voortzetten", schrijven de vakbondsmensen in een brief aan het personeel.