Jihane (6) dankzij gouden tip levend gevonden na "criminele ontvoering"

12/06/17 - 13u00

© Politie.

Het zesjarige meisje Jihane (6) uit Anderlecht is levend teruggevonden in Brussel. Dat bevestigt de federale politie. Het meisje verdween gisterennamiddag op de wekelijkse markt in Anderlecht. Eerder verspreidde de politie nog een opsporingsbericht naar de man die het laatste bij haar gezien was. Het was dankzij een gouden tip dat de politie het meisje kon terugvinden. Het parket behandelt de zaak als een "criminele ontvoering".

De Komediantenstraat in Brussel, waar Jihane (6) gevonden werd. © Mark Baert. Jihane El Oizo (6) werd vanmiddag iets voor 12 uur teruggevonden in de Komediantenstraat in Brussel. Ze liep samen over straat met de man met wie ze het laatst gezien was. Op camerabeelden van een dag eerder was te zien hoe hij Jihane stevig bij de arm grijpt en met haar wegstapt.



Het meisje wordt nu onderzocht in het ziekenhuis. Daar wordt nagegaan of er sprake is van misbruik. Daarna wordt ze verhoord. De man zelf is opgepakt door de politie en wordt verhoord. Het parket gaat uit van "criminele ontvoering."



Jihane verdween gisteren rond 15 uur op de wekelijkse markt aan de Slachthuizen in Anderlecht. De federale politie en Child Focus gingen meteen uit van een onrustwekkende verdwijning en verspreidden daarop een opsporingsbericht. Vandaag voegde de politie daar het opsporingsbericht naar een man aan toe. Op camerabeelden was te zien hoe hij Jihane stevig bij de arm grijpt en met haar wegstapt.

Gouden tip "Wij vragen aan de man op de foto, of aan iedereen die meent deze man te herkennen, zich te melden bij de politie", klonk het bij de speurders. Niet lang na het nieuwe opsporingsbericht kwam het nieuws dat Jihane levend gevonden in Brussel.



Een gouden tip leidde de politie naar het huis van de man op de foto in de Komediantenstraat in Brussel. De man is opgepakt.

Het gebouw waar Jihane werd gevonden. © Mark Baert.