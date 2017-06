Door: redactie

11/06/17 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

video

In Brakel, in Oost-Vlaanderen, is vannacht een granaat ontploft tegen de gevel van een huis. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen aan VTM NIEUWS. De bom zorgde voor redelijk veel schade aan het huis van de buren en een auto. Het is al de derde keer in een paar dagen tijd dat er in Oost-Vlaanderen granaten ontploffen.