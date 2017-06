Door: redactie

11/06/17 - 19u30 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Omdat het vandaag de allereerste vaderdag is voor Qmusic-dj Maarten Vancoillie, verraste zijn collega Dorothee Dauwe hem. Ze trok vanmorgen naar Aartselaar om hem persoonlijk een uitgebreid ontbijt te gaan overhandigen. En ze had daarnaast nog iets speciaals voor hem in petto.