Stille tocht voor vermoorde Luana Romagnoli

Marco Mariotti

video Aan de Molenvijver in Genk vindt momenteel een stille tocht plaats tegen zinloos geweld nadat de 25-jarige Luana Romagnoli vorige week werd doodgestoken. Een

250-tal mensen gekleed in het wit, bracht ballonnen en kaarsen mee die ze na tocht in de vijver lieten drijven. De jonge Luana kwam hier regelmatig met haar 3-jarige dochter Aaliyah wandelen.