Twee auto's rijden door na zwaar ongeval op E40 in Beernem: levensgevaar geweken, 3 kinderen gewond

Door: Mathias Mariën

11/06/17 - 18u00 Bron: Eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

Deze middag is op de E40 richting kust, ter hoogte van Beernem, een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee volwassenen zijn daarbij levensgevaarlijk gewond geraakt, drie kinderen raakten lichtgewond. Twee voertuigen die aan de basis van het ongeval liggen, zijn doorgereden. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, probeert de voertuigen en bestuurders te identificeren. Ondertussen is het levensgevaar bij de volwassenen geweken.

Twee voertuigen wilden via de oprit de autosnelweg oprijden in Beernem. Er was druk verkeer naar de kust, waardoor dit niet onmiddellijk lukte. Het achterste voertuig, een Mercedes, heeft hierop versneld en is erin geslaagd in te voegen op de eerste rijstrook.



Het kwam daarbij ter hoogte van het eerste voertuig, dat er nog altijd niet in slaagde de autosnelweg op te rijden, ook al was er ondertussen geen invoegstrook meer en diende het eerste voertuig verder te rijden over de pechstrook.



Over de kop

Het eerste voertuig is daarop ingevoegd op de eerste rijstrook. De Mercedes schoof op naar het tweede vak. Op de tweede rijstrook reed een voertuig Citroen Picasso met een gezin aan boord. Om niet in aanrijding te komen met de Mercedes is de bestuurster moeten uitwijken. Zij is hierbij tegen de middenberm terechtgekomen en kwam vervolgens in de gracht terecht. Het voertuig ging over de kop en kwam op zijn dak te liggen.



De inzittenden moesten worden bevrijd. De drie kinderen raakten lichtgewond. De twee volwassenen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Getuigen

De twee voertuigen die op de E40 invoegden en zo aan de basis van het ongeval liggen, bleven niet ter plaatse. Ze zetten hun weg verder richting kust. De bestuurders van de beide voertuigen, alsook getuigen die het ongeval zagen gebeuren, worden verzocht zich aan te melden bij de politie.