Ex-Brusselse sp.a-schepen: "Ik moest opstappen als ik niet wilde nadenken over schepenambt voor Mayeur"

11/06/17 - 14u54 Bron: Belga

Gewezen Brusselse sp.a-schepen Ans Persoons © belga.

Ans Persoons, de gewezen Brusselse sp.a-schepen, moest opstappen omdat ze weigerde na te denken over het voorstel dat Yvan Mayeur (PS) nog schepen zou kunnen blijven. Dat heeft ze verklaard in 'De Zevende Dag'. "Ook eerste schepen Alain Courtois (MR) heeft de vraag herhaald", voegde ze eraan toe.

Mijn verhaal over de woelige week in Brussel, vanmorgen in de 7de dag. https://t.co/WrhVH2Vibl — Ans Persoons (@anspersoons) 11 juni 2017

Persoons erkende dat ze een 'bewogen week' heeft meegemaakt, waarbij ze 'het slechtste van de politiek' heeft gehoord. Ze wees erop dat het Brussels minister Pascal Smet was die een audit van Samusocial gevraagd had. Donderdagmorgen vroegen zowel Smet, als partijvoorzitter Crombez en Persoons het ontslag van burgemeester Mayeur.



Nadat Mayeur zijn ontslag had aangekondigd, kreeg Persoons een telefoontje waarin gepolst werd over een mogelijk schepenambt voor de ex-burgemeester, wat ze weigerde. Die piste werd ook met Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten besproken en gezamenlijk afgewezen.



Opstappen

Op de vergadering van het schepencollege merkte Ans Persoons dat de ex-burgemeester de vergadering voorzat. Zij kreeg te horen dat ze moest opstappen als ze niet wilde nadenken over een schepenmandaat voor Mayeur. "Schepen Alain Courtois heeft dit herhaald", voegde ze aan toe.



Persoons betreurde de houding van haar Open Vld-collega Els Ampe: "We hadden het verschil kunnen maken als we aan hetzelfde zeel getrokken hadden."



Persoons reageerde ook op de berichten dat ze jaarlijks 13.440 euro krijgt voor haar functie bij de vzw Internationale Jaarbeurs van Brussel. "Dat is geen geheim want het staat op de mandatenlijst die te raadplegen is op de website van de sp.a". Ze benadrukt dat alle partijen in de vzw vertegenwoordigd zijn en dat er wel werk tegenover staat.