Tot eind juli nog meer files op Brusselse ring

Door: Robby Dierickx

11/06/17 - 18u00 Bron: Eigen berichtgeving

© photonews.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start morgen met de voorbereidende werken voor het onderhoud van het wegdek op de Brusselse ring tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Vierarmentunnel in Tervuren. Vanaf vandaag moet het verkeer er over twee in plaats van drie rijstroken. AWV verwacht tot eind juli een pak hinder, aangezien het op dat deel van de ring altijd al aanschuiven is tijdens de spits.

Automobilisten die dagelijks op het oostelijk deel van de Brusselse ring tussen het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe en de Vierarmentunnel in Tervuren rijden, zullen de komende weken ongetwijfeld wat vloeken achter het stuur. Morgen start AWV namelijk met ingrijpende onderhoudswerken op dat deel van de ring. "Tot en met zaterdag voeren we er voorbereidende werken uit en zal de hinder beperkt blijven aangezien er 's avonds en 's nachts gewerkt wordt", zegt Anton De Coster, woordvoerder van AWV.



"Wel zal de oprit van de E40 naar de binnenring op bepaalde momenten afgesloten worden wanneer de werf zich ter hoogte van de oprit bevindt. Hetzelfde zal gebeuren met de aansluiting van de buitenring naar de E40 richting Leuven. In beide gevallen moet het verkeer omrijden via de afrit Henneaulaan."



In de nacht van 17 op 18 juni gaan de echte werken van start. Vanaf zondagochtend zullen in beide richtingen slechts twee in plaats van drie rijstroken vrij zijn. In de eerste fase, die tot 8 juli duurt, werkt AWV aan de buitenring. De onderhoudswerken, waarbij de hele rijweg vanaf de fundering volledig vernieuwd wordt, worden telkens van maandag tot zaterdag tijdens de dag uitgevoerd. De opritten van Wezembeek-Oppem en Tervuren op de buitenring worden afgesloten wanneer de aannemer op de pechstrook en de rechterrijstrook werkt. De afritten gaan alleen dicht wanneer er vlakbij geasfalteerd wordt.



In het weekend van 9 juli verhuist de werfzone naar de binnenring. Tot 31 juli wordt ook daar het wegdek vernieuwd. Vanaf dan gaat de oprit Wezembeek-Oppem van de binnenring dicht wanneer er gewerkt wordt op de pechstrook en de rechterrijstrook. De afrit zal sporadisch afgesloten worden bij frees- en asfalteringswerken. Af en toe zal Wegen en Verkeer de Vierarmentunnel afsluiten omdat de werfzone zich juist voor de toegang van de tunnel bevindt. Het verkeer moet dan gebruikmaken van het bovengrondse kruispunt.



De werken zullen ongetwijfeld voor een pak hinder zorgen aangezien het aantal rijstroken beperkt wordt tot twee in plaats van drie. Zeker op de binnenring richting Waterloo zal het tijdens de ochtend- en de avondspits nog langer aanschuiven zijn dan normaal. Weggebruikers kunnen voor hun verplaatsingen via dit deel van de Brusselse ring best de verkeersinformatie op verkeerscentrum raadplegen. Als alles volgens plan verloopt, dan worden de werken op 31 juli afgerond.