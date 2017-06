Mathieu Goedefroy

video Vandaag mag dan wel een hoogdag zijn voor alle papa's in ons land, in Deinze was Vaderdag ook een beetje een werkdag. Een twintigtal papa's kreeg daar van dochterlief een 'cursus staartjes maken' cadeau, en mocht meteen de handen uit de mouwen steken. "Ik verdenk de mama er van dat ze een beetje opportunistisch geweest is", klonk het lachend voor onze camera.