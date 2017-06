Racemotor uitgebrand in berm N45 in Haaltert

Tim Van Damme

11/06/17 - 06u30

video In het Oost-Vlaamse Haaltert is vanmorgen een racemotor volledig uitgebrand. Rond 4.10 uur merkten automobilisten een vlammenzee op in de berm langs de N45 Expresweg. "Eerst dachten we dat het om een bermbrand ging, maar toen zagen we de motor liggen. De benzinedop was losgeschroefd", klinkt het.