Aantal gepersonaliseerde nummerplaten sterk gedaald in 2016

11/06/17 - 05u26 Bron: Belga

Vorig jaar zijn 1.777 gepersonaliseerde nummerplaten uitgereikt. Dat zijn er veel minder dan in 2015, toen het er nog 5.943 waren. Een en ander blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) op een parlementaire vraag van Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). Bellot kondigde aan dat de prijs van de nummerplaten opnieuw naar beneden gaat.

Dat het aantal aanvragen voor een gepersonaliseerde nummerplaat zo sterk gedaald is, heeft te maken met de prijs. In 2015 kostten die nog 1.000 euro vanaf december van dat jaar was dat het dubbele: 2.000 euro.



Doordat er minder aanvragen waren in 2016, brachten die ook een pak minder in het laatje van de overheid. De inkomsten daalden van 6,1 miljoen euro in 2015 tot 3,3 miljoen euro vorig jaar.



Minister Bellot kondigde aan dat hij de prijs van gepersonaliseerde nummerplaten opnieuw laat dalen. Dat zou gebeuren vanaf het najaar. "Door de prijs opnieuw gelijk te stellen aan die van voor de verhoging eind 2015, wordt geprobeerd om de inkomsten opnieuw te laten stijgen naar het niveau van dezelfde periode", zegt Lahaye-Battheu. "De minister erkende in zijn antwoord dat de zaken verkeerd werden aangepakt."



Kamerlid Daphné Dumery van N-VA ziet echter geen enkele reden om de prijs van de gepersonaliseerde nummerplaten te laten dalen. "Uit de cijfers blijkt inderdaad in de periode 2014-2015 een spectaculaire stijging van het aantal gepersonaliseerde nummerplaten, en dit wegens de versoepeling om er één te bekomen op dat moment. Uit de cijfers van 2016 zien we dat het aantal aanvragen stabiliseert naar de situatie voor de versoepeling. Er is dus geen enkele reden om te veronderstellen dat een daling met de helft van de prijs zal leiden tot een verdubbeling van het aantal aanvragen."