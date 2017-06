Verdrievoudiging aantal pleegzorgkinderen dat minimumtarief geniet in kinderopvang

Door: redactie

In 2016 is aan 569 pleegzorgkinderen in de kinderopvang het verminderd tarief van 1,56 euro per dag (intussen geïndexeerd naar 1,59 euro/dag) toegekend. Dat is ruim een verdrievoudiging tegenover de 172 kinderen in 2014. Dat staat in het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van N-VA-parlementslid Lorin Parys.