Radiomaker Michel Follet had ooit een romance met Wendy Van Wanten

Door: redactie

11/06/17 - 12u06 Bron: vtmnieuws.be

video

Radiomaker en filmkenner Michel Follet heeft ooit een onenightstand beleefd met Wendy Van Wanten. Die opmerkelijke bekentenis deed hij in het radioprogramma 'Alloo Op Zondag' op Joe. "Wendy en ik hebben samen een onenightstand beleefd in Rome. We hebben toen nog een muntje gegooid in de Trevifontein" verklapte Michel Follet. "Als je me niet gelooft, bel je haar maar op" voegde Michel er nog aan toe. Iets later in het radioprogramma belde Luk Alloo met Wendy Van Wanten om te vragen of er effectief iets geweest is tussen haar en Michel Follet. "Ja, maar ik kan dat toch zomaar niet blootleggen, hé? (lacht) De fonteinen in Rome... hebben we daar niet iets gedaan? Het is lang geleden maar het heeft alleszins deugd gedaan" bekende Wendy lachend. 'Alloo Op Zondag', elke zondag tussen 10 en 12u op Joe